Цены на крепкий алкоголь поднимутся в 2025 году

Цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 января 2025 года. Соответствующий приказ Минфина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Водка в розничной торговле подорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а коньяк − с 556 до 651 рублей.

Кроме того, взлетит стоимость на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) − до 472 рублей за 0,5 литра вместо 405.

Также изменятся оптовые цены на алкоголь у производителей. Пол-литровая бутылка водки будет стоить 287 рублей, коньяка − 500 рублей, а бренди и других крепких напитков − 364 рубля.

При закупке у поставщиков, не являющихся производителями, минимальные цены составят 299 рублей за водку, 527 рублей за коньяк и 383 рубля за другие виды крепкого алкоголя.

Минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28% в России устанавливаются с 2015 года, а на водку − с 2009 года. Эта мера направлена на борьбу с нелегальным производством спиртного. Последнее повышение цен произошло 1 июня 2024 года: тогда водка подорожала с 281 до 299 рублей, а коньяк − с 517 до 556 рублей за пол-литра.

Ранее стало известно, что в России к 2030 году планируют снизить потребление алкоголя среди граждан. Для этого правительство утвердило специальный план. Одной из обсуждаемых мер стал возможный запрет скидок на алкогольную продукцию.

Вместе с тем, продажи алкоголя в России снизились на 20% за десять лет.