Продажи алкоголя в России снизились на 20% за десять лет

Россияне стали меньше потреблять алкоголь. За последние десять лет его продажи упали на 21,5% на человека, до 6,5 литров этанола ‒ следует из данных о реализации по итогам 2023 года в сравнении с 2014 годом. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«За обозначенный период сократились, в частности, продажи крепких напитков ‒ коньяка на 20,7% до 0,95 литра на человека, а также водки и ликероводочных изделий ‒ на 19,5%, до 6,1 литра. Это соответствует общей направленности антиалкогольной политики РФ ‒ сместить спрос с крепких напитков на более слабые. На фоне сокращения продаж снизилось и количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по стране сократилось на 34%, в том числе с летальным исходом ‒ на 29,9%», ‒ говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что Россия проводит одну из самых эффективных антиалкогольных кампаний в мире. В 2012 году РФ занимала четвертую строчку в мире по потреблению спиртного с показателем в 15,1 литра на человека. К2020 году страна опустилась на 13 позицию.

«Дело в том, что за этот период в РФ приняли основные ограничительные меры на рынке алкогольной продукции, которые позволили кратно уменьшить объем нелегального оборота, а также последовательно сократили потребление спиртного среди населения. Среди самых действенных ‒ постепенное начало работы системы государственного контроля ЕГАИС в 2006 году, которая уже к 2014-му «обелила» продажи спиртного в легальной рознице», ‒ указал глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, в России за десять лет почти на четверть выросла структура продаж слабых алкогольных напитков ‒ пива и вина.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 11 сентября, в России отмечается День трезвости. В материале можно ознакомиться с карточками о том, как отказаться от алкоголя.