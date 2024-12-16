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​Тюменская область в тройке лидеров по созданию моделей управления кампусами

Тюменская область представила модель управления кампусом на федеральной стратегической сессии

​Тюменская область в тройке лидеров по созданию моделей управления кампусами
vk.com/edutyumen72

Делегация Тюменской области представила модель управления Тюменским Межуниверситетским кампусом на площадке IQ-парка кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Об этом сообщает информационный центр правительства ТО.

В Уфе проходит федеральная стратегическая сессия по формированию эффективных моделей управления кампусами. Здесь собрались команды 17 регионов страны, в которых реализуются проекты по созданию кампусов в рамках национального проекта «Наука и университеты».

По итогам создания виртуальной модели управления Тюменская область заняла третье место. Представителями Минобрнауки России и Высшей школы государственного управления РАНХиГС высоко отмечены механизмы и инструменты управления.

Методы моделирования виртуального кампуса будут использованы в реальной практике проектирования будущего кампуса в Тюмени. Вся инфраструктура кампуса создается специально под новые образовательные форматы.

«Мы приложим все усилия, чтобы тюменский кампус стал точкой притяжения для талантливой молодежи из всех регионов России и дружественных стран, а значит – локомотивом научно-технологического развития самых разных отраслей региональной экономики и социальной сферы», – отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор на презентации проекта кампуса в Тюмени.


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Сегодня в 21:16, просмотров: 160, комментариев: 0
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