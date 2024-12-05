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​Губернатор Александр Моор ответил на обращения жителей области

Александр Моор провёл приём граждан по личным вопросам

​Губернатор Александр Моор ответил на обращения жителей области
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл приём граждан по личным вопросам.

Максим Ахметзянов из Тюмени рассказал главе региона, что жители района Маяка ждут, когда начнётся благоустройство зелёной зоны на улице Карла Маркса, 110а. В ДЮЦ «Вероника» занимаются много ребят, а в небольшом сквере рядом с центром нет даже лавочек, и родителям негде присесть, чтобы подождать своих детей. Александр Моор заверил, что благоустройство территории будет вестись в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и начнётся уже весной 2025 года.

О проблеме на улице Луначарского в селе Омутинское рассказала Анжелика Пайвина. Улица ведёт к местной больнице, но на ней практически отсутствует уличное освещение. Задачу взяли в работу, сообщил губернатор. В первом квартале 2025 года муниципалитет проведёт торги и определит подрядчика. А уже до конца второго квартала планируется завершить все строительно-монтажные работы.

Жительница посёлка Голышманово Екатерина Пахомова пожаловалась, что дорога на улице Энтузиастов весной и осенью становится непроходимой. Глава региона пообещал, что в следующем году на улице положат новый асфальт, срок выполнения работ – 15 октября 2025. Средства на это в муниципальном бюджете предусмотрены.

Александр Моор поблагодарил земляков за неравнодушие и активную жизненную позицию.


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05 декабря в 20:30, просмотров: 485, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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        NULL
      }
    }
  }
}
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