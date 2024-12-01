В России запретят автоматически добавлять допуслуги при покупке билетов

С 1 сентября 2025 года в России планируют запретить авиакомпаниям и железнодорожным перевозчикам автоматически включать дополнительные услуги в билеты пассажиров. Соответствующий законопроект, разработанный Роспотребнадзором, уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает ТАСС.

«Не допускается проставление продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров или оказание допуслуг, выражение за самого потребителя такого согласия, а также формирование условий, предполагающих изначальное согласие покупателя», – передают в источнике.

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