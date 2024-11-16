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​Как сэкономить на авиабилетах на Новый год? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Советы о том, как сэкономить на покупке билетов в новогодние праздники

​Как сэкономить на авиабилетах на Новый год? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

Уже скоро россиян ожидают не только елки, мандарины, подарки и праздничное настроение, но и ажиотажный спрос на путешествия, который сопровождается высокими ценами на авиабилеты, если не позаботиться о поездке заранее. О том, как максимально сэкономить на покупке билетов – рассказали эксперты Роскачества.

Планируйте покупку заранее

По данным одного из агрегаторов авиабилетов, который проанализировал более семи миллиардов рейсов, авиабилет обойдется дешевле всего при покупке за 53 дня до планируемой поездки. В этом случае экономия составит до 29%. До Нового года остается менее двух месяцев, поэтому лучше уже сейчас задуматься о возможном путешествии, чтобы серьезно сэкономить на билетах.

Проверяйте менее популярные даты

Из-за динамического ценообразования цены на особо популярные даты и часы будут выше, на непопулярные – ниже. Например, вряд ли будет много желающих провести новогоднюю ночь в аэропорту. Но и билеты на эти часы могут быть значительно дешевле. Окончательная цена будет зависеть от рейса и популярности.

Летайте лоукостерами

При выборе лоукостера можно сэкономить примерно четверть от обычной цены на регулярном рейсе крупной авиакомпании. Эта разница образуется за счет отсутствия на борту лоукостера включенных услуг. Чартеры на популярные направления тоже могут быть дешевле.

Покупайте субсидированные билеты

Субсидированные авиабилеты продаются по заниженным льготным тарифам. Их стоимость контролирует государство – оно устанавливает верхнюю планку для стоимости конкретного рейса. Правда, они продаются только для ряда направлений.

На 2024 год пока Росавиация составила список субсидированных рейсов. У каждой компании свой список. Билеты можно купить у перевозчиков или в агрегаторах.

Проверяйте вариант с пересадкой

Раньше, когда были прямые рейсы в Европу, часто рейсы с пересадками были дешевле, чем прямые. Сейчас по России, скорее, будет дешевле взять прямой рейс, так как маршрутная сеть региональных перевозок сильно расширилась и нет необходимости делать пересадки. А вот при полетах на дальние направления, например, в Юго-Восточную Азию, дешевле будет взять билет с пересадкой.

Пользуйтесь программами лояльности

Карты многих банков предлагают при оплате авиабилетов кешбэк в милях. Некоторые банки даже выпускают специальные кредитные карты для путешественников, пользуясь которыми можно получать авиамили за все покупки. Если вы накопили мили в течение года, самое время их потратить.


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Сегодня в 18:30, просмотров: 177, комментариев: 0
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