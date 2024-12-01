На озере Круглое в Тюмени создадут пляж

В Тюмени начались работы по обустройству первого городского экопляжа. Общественное пространство на озере Круглое откроют 1 июня, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Под обустройство пляжа площадью 12 тысяч «квадратов» определили отрезок береговой линии протяжённостью в 200 метров. Анализы воды и водолазное обследование показали, что объект полностью подходит для купания. Максимальная глубина озера Круглое составляет 13 метров. Водоём подпитывается за счёт подземных источников, а также через перешеек сообщается с Турой.

Сейчас на берегу озера ведутся подготовительные работы, подрядная организация задаёт уклон к воде, вырубает кустарник. В дальнейшем на пляж привезут песок и весной 2025 года, когда растает лёд, отсыпят территорию.

Подъезда автомобилей непосредственно к пляжу не будет. Дорога к озеру от парковки под путепроводом по улице Мельникайте займёт около пяти минут пешком.

На новом пляже планируют оборудовать площадку для волейбола, зону для купания детей, спасательный пост, туалеты и кабинки. Инфраструктуру объекта ещё разрабатывают, ее будут корректировать в зависимости от востребованности объекта. Планируется, что доступ к зоне отдыха будет круглосуточным.