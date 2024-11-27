Тюменскую область в финале чемпионата «Профессионалы» представляют

Команда Тюменской области представляет регион в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Масштабное событие в системе среднего профессионального образования проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября.

Как сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области, в чемпионате принимают участие 18 конкурсантов из 11 образовательных учреждений, каждый из которых борется за звание лучшего в своей компетенции.

В этом году на соревнования собрались более 900 конкурсантов из 89 регионов России. Состязания проходят по 55 компетенциям для конкурсантов основной возрастной категории и по 20 – для «Юниоров».

Участникам чемпионата направил приветствие президент России Владимир Путин. Он отметил, что такие мероприятия помогают повышать престиж рабочих профессий и предоставляют возможности для делового и дружеского общения молодежи. Чемпионат «Профессионалы» – не просто соревнования, а демонстрация высокого уровня подготовки специалистов будущего, залог развития экономики региона и всей страны.

Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Правительства РФ и Министерства просвещения РФ.