В России появились новые штрафы для владельцев домашних животных

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до 30 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально предполагалось, что, например, за выгул потенциально опасных пород собак без намордника или поводка хозяев могут оштрафовать на сумму до 1 500 рублей, а индивидуальных предпринимателей – до 5 000 рублей при первом нарушении. Повторное нарушение обойдется гражданам в сумму до 3 000 рублей, а ИП – до 10 000 рублей. Перечень опасных пород собак, на которых распространяются эти правила, уже утвержден Правительством РФ. Об этом говорится в законе, принятом в первом чтении в Госдуме.

Однако во втором чтении была внесена поправка: административная ответственность закрепляется в части 1 статьи 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). За нарушение требований к содержанию животных гражданам будет грозить штраф до 3 000 рублей, должностным лицам – до 15 000 рублей. Для юрлиц штраф составит до 30 000 рублей.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», – уточнил депутат Павел Крашенинников.

По его словам, в России уже действует закон об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ), который регулирует правила содержания домашних питомцев. Однако штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах – законопроектом предлагают вывести их на федеральный уровень.

«Предполагается, что рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными. При этом, если нарушение допустил тот, на кого возложена обязанность следить за животным, его хозяин нести административную ответственность не будет», – поясняли ранее в пресс-службе Госдумы.

Напоминаем, ранее в России предложили запретить животных в цирках.