Тюменские проекты стали победителями конкурса российского общества «Знание»

Итоги первого Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ подведены на заседании Всероссийского родительского комитета при Министерстве просвещения РФ. Три проекта Тюменской области стали победителями конкурса. Об этом сообщает региональный департамент образования.

В конкурсе, организованном Российским обществом «Знание», участвовал 6 191 родительский комитет из 89 субъектов страны. От родительских комитетов школ Тюменской области было подано 30 заявок.

По итогам школа № 43 имени В.И. Муравленко г. Тюмени выиграла грант в 1 млн рублей на реализацию проекта «Создаем будущее вместе». По 500 тыс рублей получат Усовская средняя школа Сладковского района с проектом «Путь к Победе» и Упоровская средняя школа Упоровского района с проектом «Мужской разговор. Клуб отцов».

Грантовые средства победители получат уже до конца 2024 года и смогут начать претворять в жизнь свои инициативы.

Отметим, что на конкурс принимались проекты по восьми тематическим направлениям. Больше всего победителей оказалось по направлению «Патриотическое воспитание», также в первую тройку направлений вошли «Духовно-нравственное воспитание» и «Физическое воспитание».