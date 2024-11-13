С 1 декабря в России подорожают билеты на поезда

В России с 1 декабря тарифы на пассажирские перевозки вырастут на 11,6%. Само ОАО РЖД объясняет повышение тарифа необходимостью исполнения обязательной инвестпрограммы на 2025 год, сообщает издание «Коммерсантъ».

«На 11,6% будут проиндексированы тарифы на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах). В нерегулируемом ‒ купе, СВ и вагоны класса люкс ‒ Федеральная пассажирская компания (принадлежит ОАО РЖД) также проиндексирует их на 11,6% по своему решению, сообщается в документах», ‒ указали в сообщении.

Средства направят на обновленный подвижной состав ‒ локомотивы и пассажирские вагоны, а также в отрасли, работающие с монополией.

Кроме того, на 13,8% вырастут тарифы на грузовые перевозки, на перевозки контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов.