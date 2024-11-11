В Госдуме рассказали, как женщины могут получить родовой сертификат

Беременные женщины в России могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей. Им можно воспользоваться для женской консультации, роддома и детской поликлиники, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

«В нашей стране действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Отдельно хотелось бы сказать о «родовом сертификате». Государственное финансирование в рамках родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Первые 4 000 рублей предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, 6 000 рублей ‒ роддому, где на свет появится малыш, и оставшиеся 2 000 рублей ‒ детской поликлинике», ‒ рассказала Фролова.

По ее словам, родовой сертификат выдается медицинскими организациями в электронном виде. Так, женщины могут получить еще более качественную медицинскую, правовую, психологическую и медико-социальную помощь во время беременности, родов и в течение трех месяцев в послеродовой период.