Маткапитал в России предложили тратить на образование родителя

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил использовать маткапитал для получения образования для родителей ребенка. Это обращение он направил в Минтруд России, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«На основании предложений и в рамках депутатских полномочий в настоящий момент осуществляется подготовка проекта, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования лицами, указанными в части 1 статьи 3 Закона в организациях на территории России, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», ‒ говорится в обращении Колунова к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По мнению парламентария, принятие законопроекта будет способствовать развитию экономического потенциала России в условиях дефицита кадров в некоторых ключевых отраслях экономики.