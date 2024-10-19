Больше половины читателей siapress.ru сомневаются в том, что в России стало меньше пьющих

Непьющих россиян стало в два раза больше. Если в 2004 году 27% жителей страны заявляли, что не пьют спиртные напитки, то к 2024 году этот показатель вырос до 48%.

Однако лишь 38,5% опрошенных читателей на портале siapress.ru согласились с утверждением, что число непьющих в стране растет. Более половины участников (52,9%) заявили, что не видят изменений, а 8,7% признались, что затрудняются оценить.

Параллельно в соцсетях прошел аналогичный опрос, где картина ответов несколько отличается. 43% читателей портала согласны с тем, что количество непьющих россиян растет. 37% участников опроса выразили сомнения, а еще 20% затруднились с ответом.