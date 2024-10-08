В России трезвый образ жизни чаще выбирают женщины, молодежь и старшее поколение

За последние 20 лет в России значительно увеличилась доля людей, отказавшихся от алкоголя. Если в 2004 году 27% россиян заявляли, что не пьют спиртные напитки, то к 2024 году этот показатель вырос до 48%, сообщает ВЦИОМ.

Самым непьющим регионом стал Северо-Кавказский федеральный округ, где 71% населения не употребляют алкоголь. В остальных регионах России этот показатель колеблется от 45% до 50%.

Исследование также показало, что чаще всего от алкоголя отказываются женщины (53%), молодежь (54-64%) и представители старшего поколения (56%), а также работники бюджетных организаций (51%).

Методы употребления алкоголя также изменились: россияне стали отдавать предпочтение более легким напиткам, таким как вино и пиво.