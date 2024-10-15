В поликлинике села Армизонское идет капитальный ремонт

В Тюменской области уделяется особое внимание модернизации системы первичного звена здравоохранения. В рамках региональной программы в Армизонском районе проводится капитальный ремонт местной поликлиники, сообщают в департаменте здравоохранения области.

Здание медучреждения 1980 года постройки нуждалось в трансформации и обновлении. Подрядной организацией в настоящее время уже проведены замена кровли, отмостка здания, черновая отделка стен и полов. Строители ведут работы по монтажу внутренних инженерных сетей, а также готовятся к фасадированию здания и замене оконных блоков.

Все работы по капитальному ремонту поликлиники в селе Армизонское будут проходить в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в течение 2024-2025 гг.

«Одной из важнейших для нас задач является оснащение поликлиники современным медицинским оборудованием и профессиональная подготовка медицинского персонала, который будет работать с новой аппаратурой. Все это позволит врачам более эффективно проводить диагностику и лечение пациентов. После завершения капитального ремонта поликлиника в Армизонском районе станет более комфортной и функциональной как для пациентов, так и для медицинского персонала», – отмечает главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.