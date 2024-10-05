В Московский зоопарк привезли черного грифа из Алма-Аты

Еще один черный гриф переехал в Московский зоопарк из Алма-Аты. Годовалый молодой самец отлично перенес переезд и поселился рядом со своими собратьями, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

«Гриф хорошо перенес переезд. Месяц он пробыл на карантине, и сейчас его можно увидеть в экспозиции «Скала хищных птиц» на старой территории зоопарка. По соседству живут две самки и три самца черного грифа, а также четыре белоголовых сипа и бородач. Позже зоологи планируют сформировать пару с молодой особью черного грифа для последующего размножения. Половая зрелость у них наступает в пять – семь лет», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сотрудники Московского зоопарка кормят черных грифов мясом, в том числе перепелками и крысами.

«У птиц достаточно широкий ареал обитания. Они живут в гористой местности. В нашей стране их можно встретить на Северном Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском крае, Горном Алтае и Крыму. Кроме того, черный гриф обитает в Казахстане, Киргизии, Грузии, Азербайджане и в других странах», – добавили в сообщении.

Черные грифы занесены в Красную книгу РФ, так как находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и разрушения среды их обитания. Сейчас численность этого вида составляет всего около 5 000 особей.