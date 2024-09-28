Власти Тюменской области оценили цифровую зрелость региона

На заседании президиума правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора обсудили достижение показателей «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. По итогам шести месяцев 2024 года уровень «цифровой зрелости» Тюменской области составил 89,3%, при плановом значении на 2024 год – 85,9%.

Департамент информатизации Тюменской области приводит такие показатели «цифровой зрелости» ключевых отраслей за первые полгода: образование – 97,4%, общественный транспорт – 93,8%, здравоохранение – 92,3%, государственное управление – 87,5%, городское хозяйство – 75,5%.

Показатели «цифровой зрелости», как индикаторы сферы государственного управления, отражают степень популярности в том числе и муниципальных электронных сервисов, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Так, доля обращений жителей Тюменской области за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде в первом полугодии 2024 года составила 63,6%.

«Тюменская область превышает плановые показатели по большинству отраслей. Такой результат стал возможен благодаря налаженной активной работе по комплексному цифровому развитию региона, которая ведется нами на протяжении последних лет», – отметил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.