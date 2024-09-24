Тюменский Центр ментального здоровья и реабилитации начал работу

Центр ментального здоровья и реабилитации открылся в Тюмени на базе Областной клинической психиатрической больницы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В Центре работает мультидисциплинарная команда, которая состоит из врача-психиатра, врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной работе и инструктора по трудотерапии. Помощь пациентам будут оказывать более сорока высококвалифицированных специалистов.

Учреждение расположено в комфортном четырехэтажном здании, оснащенном новым современным оборудованием. В Центре действуют четыре отделения: психиатрический дневной стационар для оказания помощи взрослому населению; отделение оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра в условиях дневного стационара; дневной стационар для психосоциальной реабилитации; отделение психотерапии.

Главный врач ГБУЗ ТО Областная клиническая психиатрическая больница Евгений Родяшин назвал открытие Центра ментального здоровья и реабилитации знаковым событием. «Это немного шире, чем понимание психиатрической больницы. Ведь ментальное здоровье включает в себя множество спектров», – подчеркнул он.