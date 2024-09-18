Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян к 2027 году

В течение четырех лет среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок), вырастут более чем на треть − 35%. Такой прогноз социально-экономического развития страны подготовило Минэкономразвития, передают «Ведомости».

Так, зарплаты вырастут с 88 285 рублей в 2024 году до 119 296 рублей в 2027 году.

«В 2025 г. среднемесячная зарплата составит 99 952 руб. (+13,2%), в 2026 г. – 110 169 руб. (+10,2%), а к 2027 г. – 119 296 руб. (+8,3%)», − добавили в издании.

При этом темпы роста оплаты труда будут замедляться. В текущем году рост составит 9,2%, в 2025 году − 7%, 2026 году − 5,7% и в 2027 году − 4,1%. На это повлияют сохраняющаяся низкая безработица, конкуренция работодателей за кадры, рост производительности труда, который, по оценкам специалистов, будет выше исторической траектории.