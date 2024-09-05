В инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя!» прошел День здравоохранения

День здравоохранения региона прошел в инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя!». 4 сентября с 13 до 20 часов тюменцы могли проверить свое здоровье и узнать о последних достижениях и инновациях в области медицины, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Посетители инфопарка с удовольствием участвовали в оздоровительном марафоне. На площадке работала «палатка здоровья», где все желающие смогли получить консультации врачей и специалиста по репродуктивному здоровью, измерить давление, сделать ЭКГ на кардиокресле, получить медицинскую оценку дыхательной системы, пройти осмотр родинок для ранней диагностики меланомы и многое другое.

В этот день был организован рабочий процесс донор-мобиля Службы крови, где принимали кровь для федерального регистра доноров костного мозга. Специалисты провели практическую лекцию, обучающую основам оказания первой медицинской помощи.

Все желающие смогли стать участниками оздоровительных мастер-классов по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе или танцевальному фитнесу, а также поучаствовать в мастер-классе по выращивания полезной микрозелени. Посетители крутили интерактивное «Колесо фортуны» и выигрывали подарки.

Как отметила замдиректора департамента здравоохранения региона Татьяна Новикова, здоровьесбережение – это основа тюменской медицины, и главная задача дня – проинформировать тюменцев о способах профилактики и сохранения здоровья.