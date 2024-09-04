16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,6118   EUR  97,8121  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Дома культуры строят в тюменских селах по нацпроекту

Заканчивается строительство Центра культурного развития в селе Большое Сорокино

​Дома культуры строят в тюменских селах по нацпроекту
ГУ строительства Тюменской области

В селе Большое Сорокино Тюменской области подходит к завершению строительство Центра культурного развития, сообщает Главное управление строительства региона. На очереди – внутренняя отделка, подключение к энергоснабжению и благоустройство территории.

Работы по строительству Дома культуры начались в декабре 2022 года. Здание возвели на месте старого ДК, который был в аварийном состоянии. Территорию под фундамент укрепляли 8-метровыми сваями. Этажи возвели из современных прочных строительных материалов.

«В здании площадью более 5 000 м2 разместится концертный зал на 300 посадочных мест, а также хореографический и игровой залы. Будет организована студия звукозаписи. На втором этаже предусмотрено создание музейных комнат и даже универсального зала для проведения торжественных церемоний, в том числе для заключения брака», – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Возле Центра культурного развития будет благоустроено 1,5 га прогулочной зоны, где расположатся детская и игровая площадки, а также уличная сцена с амфитеатром на 450 зрителей для летних выступлений. Посетители смогут оставить свои автомобили на отдельной стоянке.

Дом культуры в селе Большое Сорокино планируется открыть до конца 2024 года. Строительство ведется в рамках национального проекта «Культура».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:04, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Какие частные стоматологии Сургута принимают по полису ОМС? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 617
  2. ​Тюменские студенты-медики будут учиться на новом оборудовании 456
  3. ​В Сургуте на пешеходном переходе сбили девушку 391
  4. ​В Югре выберут губернатора, депутата окружной думы, а также глав нескольких поселений 308
  5. ​В Сургуте почти на два месяца перекроют дорогу за ТРЦ «Сити Молл» 290
  6. Житель Тюмени поймал в Сургуте огромную щуку 269
  7. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 250
  8. Не перепутайте: Tele2 запустил ребрендинг и стал T2 239
  9. В Нижневартовске не покормили школьников 226
  10. ​За семь месяцев 2024 года в России зафиксировали 577 тысяч IT-преступлений 223
  1. ​Так ли страшны видеоигры? 2080
  2. ​Сюрприз будет 2051
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША 2012
  4. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1572
  5. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1426
  6. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1332
  7. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1311
  8. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1236
  9. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1169
  10. ​Рейтинг управляющих компаний Сургута: кто в топе? 1132
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17612
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5746
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5440
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4413
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3711
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3642
  7. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3280
  8. ​Церковь и архитектура 3277
  9. ​Штрафуйте 2945
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2611

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика