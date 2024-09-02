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Новости

  • ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

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  • ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    Сегодня в 16:25
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  • Комбинат школьного питания в Сургуте готов ежедневно кормить обедами 62 тысячи учащихся

    Комбинат школьного питания в Сургуте готов ежедневно кормить обедами 62 тысячи учащихся

    Сегодня в 15:54
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​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

Производитель корма Chammy вновь опроверг информацию о свинце в продукции

​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy
Фото: siapress.ru

На российской фабрике кормов для животных Chammy в Тульской области прошли обыски после массового отравления собак и кошек. Экспертиза показала, что в сухих и мокрых шариках превышено содержание свинца, сообщает телеграм-канала Mash.

Между тем, компания-производитель «Форсаж» вновь выступила с опровержением информации о наличии яда в корме.

«Корм, выпускаемый на заводе ООО «Форсаж», соответствует всем установленным стандартам качества. Мы тщательно отбираем сырье от проверенных поставщиков и регулярно проводим проверки готовой продукции в аккредитованных лабораториях. Все наши продукты абсолютно безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями, результаты которых доступны на нашем официальном сайте – в открытом доступе, в отличие от выдуманных исследований и проверок», − рассказали корреспонденту siapress.ru в организации.

Компания действительно передала одну упаковку корма (350 грамм) для проведения независимой экспертизы. Однако, по словам представителя производителя, проверка, заказанная Фондом, была выполнена ООО «Оценочная компания «Вета», которая является членом СРО Союз «Строители Приволжья» и не обладает аккредитацией в области проведения лабораторных исследований.

На официальном сайте организации также обновили документы с анализом на токсичность сухого корма Chammy.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 142, комментариев: 0
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