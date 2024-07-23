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​Производитель опроверг информацию о содержании свинца в корме «Chammy» для кошек

Компания «Форсаж» утверждает, что корм для кошек и собак фирмы «Chammy» не содержит яда

​Производитель опроверг информацию о содержании свинца в корме «Chammy» для кошек
Фото: ru.freepik.com

Компания-производитель ООО «Форсаж» опровергла новости о том, что в структуре упаковки кормов для кошек и собак бренда ТМ Chammy и ТМ Moonsy содержится свинец. Информацию об этом они предоставили корреспонденту siapress.ru.

«Первоначальный источник данной информации достоверно не определен, а предоставленные сведения ничем не подтверждены. ООО «Форсаж» производит высококачественный корм для кошек и собак. Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками сырья и упаковки более пяти лет. Эти поставщики работают с крупнейшими производителями кормов, что подтверждает их надежность и качество», ‒ говорится в сообщении.

Компания «Форсаж» добавила, что все их корма, включая «Chammy», проходят регулярные тестирования в специализированных организациях и центрах содержания животных. Такие проверки подтверждают высокую питательность и содержание витаминов, необходимых для здоровья питомцев.

«На текущий момент ни распространители информации в интернете, ни представители Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» не предоставили доказательства, подтверждающие их заявления. Поиск упомянутой в статьях московской лаборатории «Вета» не дал результатов; была обнаружена лишь одноименная ветеринарная клиника в Тамбовской области», ‒ указали в сообщении.

По их словам, все сырье поступает им только с документами, подтверждающими его качество и безопасность, а готовая продукция проверяется в Тульской испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

На своем официальном сайте производитель ОО «Форсаж» опубликовал протоколы, подтверждающие безопасность сухого корма ТМ Chammy.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 228, комментариев: 0
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