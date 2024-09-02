В России некоторые категории бытовой техники подорожают на 15%

Осенью 2024 года в России может подорожать бытовая техника и электроника. Связано это с нестабильным курсом валют и дорогой логистикой через третьи страны. Об этом сообщил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович изданию «Парламентская газета».

По его словам, экспортеры завозят холодильники, ноутбуки и стиральные машины в Россию через третьи страны, чтобы избежать санкций. Но из-за этого увеличивается число посредников и транзакций, поэтому и растет стоимость товаров.

«Китай в обход санкций проводит оплату по усложненной схеме. Их основные коммерческие банки отказывают в платежах, и начинают делить юань на «токсичный» и «нетоксичный». Юань, сформированный на российской бирже для китайцев «токсичный», они его не принимают в качестве оплаты», – сообщил Остапкович.

По мнению экономиста, осенью на 15-20% подорожают отдельные категории бытовой техники и электроники, при этом повышения цен на 40-50% ожидать не стоит.