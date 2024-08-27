СУП собрал в Тюмени более трех тысяч предпринимателей

На протяжении последних лет Тюменский регион становится лидером в стране по созданию инвестиционного климата, развитию промышленности, поддержке предпринимательства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая перед участниками XII Международного форума Слет успешных предпринимателей.

Он отметил, что с 2009 в регионе была установлена ставка 5 % по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» для налогоплательщиков без каких-либо ограничений. Ставка до сих пор остаётся на прежнем уровне.

«В итоге к 2023 году количество плательщиков по упрощённой налоговой системе в Тюменской области выросло почти в 3 раза, до 55,7 тысячи предпринимателей, а сумма отчислений в бюджет – в 11 раз, до 10 млрд рублей», – сообщил губернатор, подчеркнув, что экономическая стратегия по поддержке бизнеса была выбрана верно.

Александр Моор призвал участников форума активнее инвестировать в Тюменскую область и открывать свой бизнес в регионе.

Более трех тысяч предпринимателей из 40 регионов России и зарубежных стран стали участниками бизнес-форума СУП. Они участвовали в стратегических сессиях, обсуждали важные вопросы на панельные дискуссиях, учились на мастер-классах.

Мероприятия форума прошли на десяти площадках. С 23 по 25 августа 100 спикеров выступали и взаимодействовали с участниками. Большая часть деловой программы была посвящена применению на практике искусственного интеллекта.