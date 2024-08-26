Чат-бот в телеграме помогает россиянам управлять эмоциями и снижать стресс

МФТИ представил проект студентки кафедры технологического предпринимательства Елены Ивановой, который объединяет методы самопомощи из доказательной психотерапии. Он разработан практикующими специалистами. Проект функционирует в формате телеграм-бота, его аудитория уже насчитывает более 1 000 пользователей. Информация об этом появилась на официальном сайте вуза.

Так, по данным исследований ВЦИОМ более 57% россиян страдают от постоянного стресса. Автор проекта отмечает, что цель инициативы — сделать достижения современной психотерапии доступными для широкого круга людей. Поэтому большая часть материалов предоставляется пользователям бесплатно.

«Согласно соцопросам, большинство россиян не могут позволить себе услуги психологов − формат индивидуальных консультаций для них слишком дорог. Наш проект решает эту проблему. В чат-боте можно бесплатно получить информацию о способах быстрой самопомощи при тревоге и панических атаках, пройти курс базовой психологической грамотности. Пользователи могут вести цифровой дневник эмоций и получать аудиоконтент для медитаций», – сообщается на сайте образовательного учреждения.

Ранее в интервью врач-терапевт Гульнара Кумакова заявила, что стрессовые ситуации ослабляют иммунитет и увеличивают риск заболеваний.