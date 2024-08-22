Врач-терапевт рассказал, как подготовить организм к осени и почему важно избегать стресса

Осень − это время года, которое традиционно приносит с собой не только красивые пейзажи, но и рост сезонных заболеваний. Многие уже начинают задумываться, как лучше подготовить свой организм к этому периоду и избежать простуд. В интервью с врачом-терапевтом СОКБ Гульнарой Кумаковой корреспондент siapress.ru обсудил важные аспекты поддержки иммунной системы в осенний сезон. Специалист рассказал о том, как питание и образ жизни влияют на наш иммунитет, а также дал практические рекомендации по укреплению здоровья.

– Что такое иммунитет?

– Иммунитет – это система защиты нашего организма от различных болезнетворных микробов, вирусов и других патогенов. К сожалению, до сих пор существует много мифов об иммунитете. Например, что его можно «прокачать» с помощью БАДов, или что закаливание – единственный способ его укрепления. На самом деле, иммунитет – сложная саморегулирующаяся система, которая нуждается в комплексном подходе.

– Почему в период осени люди начинают массово заболевать?

– В период осени люди начинают массово заболевать, потому что в это время происходит сезонное ослабление иммунной системы. Сказываются перепады температуры, сокращение светового дня, стрессы и другие факторы. Кроме того, некоторые вирусные инфекции, такие как грипп, активизируются именно в холодное время года.

– Как подготовить свой иммунитет к осени? Что следует делать и чего нужно опасаться?

– Чтобы подготовить свой иммунитет к осени, нужно начинать заботиться о нем заранее. Рекомендую увеличить потребление витаминов и минералов, особенно С, D, цинка. Также полезны пробиотики и адаптогены. Нужно высыпаться, правильно питаться и избегать стрессовых ситуаций. А вот от переохлаждения, злоупотребления алкоголем и курения лучше отказаться.

– А какие правила нужно соблюдать, чтобы поддерживать свой иммунитет?

– Для поддержания иммунитета в любое время года важно соблюдать здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон, контроль стресса − все это необходимо круглый год. Кроме того, нужно поддерживать гигиену, регулярно мыть руки и избегать контакта с больными людьми.

– Насколько влияет стресс на ухудшение иммунитета?

– Стресс оказывает очень сильное влияние на иммунную систему. Под действием стресса в организме вырабатываются гормоны кортизол и адреналин, которые снижают активность иммунных клеток. Длительные стрессовые ситуации ослабляют иммунитет и увеличивают риск заболеваний.

– Если так вышло, что иммунитет ослаб и не удалось избежать заболевания. Как следует лечиться?

– Если иммунитет ослаб, и вы все-таки заболели, нужно правильно лечиться. Во-первых, обязательно нужно соблюдать постельный режим и много отдыхать, чтобы организм мог сконцентрироваться на борьбе с инфекцией. Во-вторых, важно много жидкости и правильно питаться. И, конечно, при необходимости нужно обратиться к врачу.