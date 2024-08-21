Почти половина опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100-200 тысяч рублей

Россияне стремятся к более высоким доходам − почти половина (48%) опрошенных считает, что достойная зарплата должна быть в пределах 100-200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни», сообщает РБК.

«Еще 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тыс руб., а 18% − менее 100 тыс руб», − говорится в сообщении.

Почти 70% отметили, что возможность получать более высокую зарплату влияет на их выбор профессии. Также 80% опрошенных стремятся с помощью работы достичь определенного уровня жизни.

О готовности учиться или повышать квалификацию, чтобы зарабатывать больше заявили 81% россиян. При этом большинство (60%) не готовы тратить значительные суммы на обучение, считая приемлемыми расходы до 50 тысяч рублей.

Ранее в siapress.ru рассказали, что зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%.