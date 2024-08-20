Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений

С 1 октября заработные платы сотрудников федеральных государственных учреждений вырастут на 5,1%. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минтруда.
«С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Оклады станут выше у следующих специалистов:
- Преподаватели федеральных вузов.
- Медработники клинических центров.
- Работники гидрометеорологической службы.
- Гражданский персонал силовых ведомств – МЧС, Минобороны, МВД и Росгвардии.
- Сотрудники федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы и культуры.
Ранее стало известно, что работодатели ХМАО повысили зарплаты на 26%.