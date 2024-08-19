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​В России у детей мигрантов будут проверять знания русского языка перед поступлением в школу

Рособрнадзор одобрил инициативу по проверке знаний русского языка у детей мигрантов перед поступлением в школу

​В России у детей мигрантов будут проверять знания русского языка перед поступлением в школу
Фото: ru.freepik.com

Рособрнадзор одобрил инициативу тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор, со своей стороны, концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу», – говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения РФ предложило предоставить российским школам право проводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Для реализации этой инициативы ведомство разработало соответствующий проект, согласно которому контроль за организацией процесса будет возложен на Рособрнадзор.

Ранее в siapress.ru рассказали, что Югра оказалась в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:36
Здесь нет никакой дискриминации. Школа это не богадельная и не «сталинский ликбез» для угнетенных народов Востока. Школа должна с первого дня объяснять материал предметов на русском языке, а не учить иностранных мигрантов разговорному русскому языку. Готов мигрант в шесть лет сдать тест на знание русского языка, велкам в 1-й класс. Не готов, приходи на следующий год и поступай в возрасте 7 лет. Если ещё не готов, то велкам и 8 лет, и 9 лет в 1-й класс. Но я не верю все этим тестам на знание русского языка. Потому что в семье, где все говорят на родном языке, ребёнку освоить русский язык трудно, практически невозможно. Какой же выход? Сначала надо тестировать на знание русского языка не ребёнка, а родителей. Не знают русский язык, писать без ошибок и говорить. Лишать их гражданства России. А иностранных граждан без гражданства РФ с детьми отправлять на родину для обучения их школах, где преподавание ведётся на родном таджикском, на узбекском и так далее иностранных языках. Зачем же мучить иностранного ребёнка тестами на знание русского языка и травмировать детскую психику? Дети за родителей не отвечают. Их, родителей «нужно палкой (лучше бамбуковой) по голове» бить за то, что они вовремя не изучили русский язык, приехали в качестве мигрантов в Россию. А вообще похоже конец всей этой истории будет положен ГД принятием закона РФ о запрете трудовым мигрантам тащить все семейство за собой, за исключением если члены семьи трудового мигранта обладают высокой квалификацией неотделимой от знания русского языка. Давайте уже забудем «добрейшего дедушку Ленина», который так заботился об угнетенных народах Востока, что для их возрождения загнобил по сути русский народ.

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