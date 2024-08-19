Рособрнадзор одобрил инициативу по проверке знаний русского языка у детей мигрантов перед поступлением в школу

Рособрнадзор одобрил инициативу тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор, со своей стороны, концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу», – говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения РФ предложило предоставить российским школам право проводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Для реализации этой инициативы ведомство разработало соответствующий проект, согласно которому контроль за организацией процесса будет возложен на Рособрнадзор.

Ранее в siapress.ru рассказали, что Югра оказалась в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах.