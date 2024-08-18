Французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет

Французский актер Ален Делон скончался в 88 лет. Причина его смерти не уточняется, сообщает Le Figaro.

Ален Делон оставил огромный след в мире искусства: в его творческом наследии более ста ролей в кино и театре. Он также работал режиссером, сценаристом и продюсером. Делон был не только великолепным актером, но и человеком с большим чувством сострадания — он долгие годы содержал несколько приютов для бездомных животных.

В 2019 году актер получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Это событие он назвал достойным завершением своей карьеры.

Тогда же Делон, перенеся инсульт, сказал швейцарскому изданию L'Illustre, что не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актера, Энтони Делон, сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.