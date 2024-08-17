Почти половина опрошенных айтишников все же воспользовались IT-ипотекой

Айтишники отказываются от льготной ипотеки из-за высоких цен на жилье. Это почти 35% опрошенных IT-специалистов. При этом примерно половина респондентов уже воспользовались или планируют сделать это, как только банки возобновят выдачу кредитов, сообщает ТАСС.

«Что останавливает от участия в IT-ипотеке? Чаще всего — цены на недвижимость, об этом заявили 34,9% респондентов. На втором месте похожая причина — сумма первоначального взноса (21,8%). Пятая часть респондентов (19,4%) уже выплачивают другую ипотеку, а рефинансировать ее по льготной ставке нельзя», — говорится в исследовании.

Также среди причин отмечали низкие цены на аренду квартир.

Между тем, чаще всего (60%) ипотеку для IT-специалистов брали сотрудники отдела разработки: программисты, тестировщики, проектировщики, аналитики и другие.

Ранее правительство РФ продлило действие ИТ-ипотеки до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах.Одной из причин нововведений стало неравномерное распределение средств. Более половины денег направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты заемщиков − ИТ-специалистов – гораздо выше, чем в среднем по стране.