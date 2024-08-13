16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,9475   EUR  96,6852  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?
Комментировать
0
Больше опросов

​Заболеваемость ковидом в России возросла на 29% за неделю

Число госпитализаций с коронавирусом в России увеличилось на 24%

​Заболеваемость ковидом в России возросла на 29% за неделю
Фото: ru.freepik.com

В России в период с 5 по 11 августа заболеваемость коронавирусом увеличилась на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Увеличение числа случаев заражения наблюдается в 59 регионах страны, в 12 из них рост заболеваемости превышает средний по России.

Число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в период с 5 по 11 августа составило 1 100 человек, что на 24,2% больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, в 22 из них рост превышает средний показатель по стране.

За прошедшую неделю от инфекции скончались 14 человек, что также превышает показатели предыдущей недели (тогда было 10 смертей).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:34, просмотров: 259, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В школах Югры введут новый предмет 490
  2. ​В Югре лось устроил ДТП с пострадавшими 472
  3. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 459
  4. ​Сургутский естественно-научный лицей готов к новому учебному году 421
  5. ​Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское 368
  6. Рейс Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов 356
  7. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 345
  8. ​Татьяна Калиниченко: «В школе №19 создана удивительная атмосфера, способствующая образовательному и творческому развитию детей» 280
  9. ​В ХМАО осужденный избежал наказания благодаря подлогу инспектора 271
  10. ​Заболеваемость ковидом в России возросла на 29% за неделю 259
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4142
  2. ​Штрафуйте 1789
  3. ​Кухарук в восторге: врио губернатора Югры отметил эффективную работу Андрея Трубецкого и команды Сургутского района 1562
  4. ​Антон Акулов: «Второй такой модельной библиотеки ни в Сургуте, ни за его пределами нет» 1417
  5. ​Рейс из Сургута в Сочи задержали на 4 часа 1242
  6. ​Ядро центра Сургута – это не только новый жилой комплекс на месте старых «деревяшек» 1236
  7. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 1211
  8. ​Новые требования к размещению и внешнему виду ларьков в Сургуте ничего кардинально не поменяют 1205
  9. ​Что скрывает парк «За Саймой»: в Сургуте устроили археологические раскопки 1201
  10. ​В Тюменской области стартует выплата на школьную форму для многодетных семей: как получить 1158
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11418
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6637
  3. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 4217
  4. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4155
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4142
  6. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3210
  7. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3076
  8. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2801
  9. ​Тесно 2523
  10. ​Брусника в партнерстве с Совкомбанком первой в России запустила ипотеку со сниженной ставкой 8,49% 2460

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика