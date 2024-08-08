Помощь тюменцам после паводка 2024 года: размер выплат увеличен

В Тюменской области повышены размеры единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства региона.

Пострадавшим от паводка 2024 года доплаты будут произведены автоматически, подавать заявления не требуется, сообщили в департаменте социального развития региона.

Размер единовременной материальной помощи теперь составляет 15 000 рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости увеличена до 75 000 рублей на человека, за полностью утраченное имущество — до 150 000 рублей.

Единовременное пособие членам семей погибших увеличено до 1,5 млн рублей на человека, а пособие гражданам с тяжелыми травмами — до 600 000 рублей, с легкими травмами — до 300 000 рублей.

Напомним, что районы Тюменской области, по которым прошел паводок, активно восстанавливают. Особое внимание – дорожной инфраструктуре.

– В Тюменской области продолжается ремонт дорог, которые пострадали в результате паводка. Специалисты восстановят 13 участков в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Одна из трасс, где ведутся работы – Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Большая вода повредила 4 км дороги. До конца года ремонт здесь будет закончен, – сообщил ранее губернатор Александр Моор.