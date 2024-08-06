До 9 августа принимают заявки на участие в фестивале «Вагайские просторы»

VII открытый туристический фестиваль семейного туризма «Вагайские просторы» состоится 10 августа на территории Первовагайского сельского поселения в районе Березовки (1-й километр старого тракта Вагай-Чёрное).

– Регистрация команд пройдет с 08:00 до 11:30 на поляне фестиваля. Предварительные заявки принимаются до 9 августа по электронной почте bexxxo4ka@mail.ru, 10er@mail.ru или в группе «Фестиваль семейного туризма «Вагайские просторы» в социальной сети «ВКонтакте», – сообщили в департаменте АПК Тюменской области.

В этом году мероприятие посвящено Году Семьи и 80-летию Тюменской области.

– На нашем фестивале традиционно собираются активные семьи и трудовые коллективы региона. У мероприятия много постоянных участников, так как всем интересно провести время на свежем воздухе, с палатками, в кругу друзей и близких. Также никого не оставляет равнодушным наша развлекательная программа, которая помогает сплотить команды и испытать непередаваемые эмоции. В прошлом году участниками стали порядка 500 человек, в этот раз мы ожидаем еще больше любителей туризма, – рассказала организатор фестиваля Мария Чусовитина.

Участников ждет масса активностей: соревнования по рыболовному спорту, командный забег по пересеченной местности «Сибирский закал» на дистанции около 250 метров, и соревнования по силовому экстриму «Вагайский силач». По итогам каждого из состязаний будут определены победители и призеры, добавили в областном департаменте спорта.