В Тюменской области разрабатывают методику помощи пациентам с инсультом

Клинический психолог Градостроителя Анжелика Хорошман разработала новую нейрокоррекционную методику для реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения – инсультом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

– Я исследовала функцию произвольного зрительного внимания у пациентов с когнитивными нарушениями в рамках своей дипломной работы. Анализ методики американского психолога Майкла Познера, в которой использовалась лишь одна проба в тестировании психического темпа, подтолкнул меня к развитию этого направления. У меня родилась идея создания компьютерной программы, – рассказала Анжелика.

Новая методика помогает психологам:

Оценить психический темп произвольной деятельности – скорость и точность выполнения заданий.

Тренировать нарушенную функцию произвольного внимания, улучшая его устойчивость, концентрацию и избирательность.

В настоящее время Анжелика Хорошман продолжает наблюдение за пациентами и уже зафиксировала положительные результаты применения новой методики.