В столице действует запрет на строительство малогабаритных квартир

С 1 августа 2024 года в Москве действует запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале «КонсультантПлюс».

Теперь площадь однокомнатных квартир и студий должна быть не менее 28 «квадратов». Норма площади для двухкомнатных квартир составит 44 «квадрата».

«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, и не менее чем 44 кв. м для двухкомнатных квартир», ‒ указано в постановлении.

Ответственным за выполнение этого постановления назначили заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Подробно ознакомиться с этим проектом можно в нашем раннем материале.