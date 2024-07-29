Минцифры: 60% заявлений в вузы абитуриенты подали через «Госуслуги»

В России 60% заявлений на поступление в вузы абитуриенты подали через портал «Госуслуги», сообщается на официальном сайте Минцифры. Всего в рамках сервиса «Поступай в вуз онлайн» было подано более 1,6 млн заявлений от более чем 600 тысяч человек.

В числе самых популярных направлений оказались: информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, юриспруденция, прикладная информатика и лечебное дело. Среди вузов-лидеров по количеству поданных заявлений - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет, НИУ ВШЭ и Казанский федеральный университет.

По информации Минцифры, прием документов на бюджетные места уже завершился, однако абитуриенты еще могут подать заявления на платные отделения.