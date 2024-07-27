В России дачникам запретили выращивать мяту и шалфей

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей и уголовную ответственность за выращивание шалфея предсказателя и мяту полевую. Эти культуры входят в список запрещенных растений, рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова корреспонденту РИА Новости.

«Штраф за борщевик – для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, от 15 до 20 тысяч рублей. А вот за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. В этот перечень входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», – рассказала Чирикова.

Эксперт отметила, что все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства РФ «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Этот список регулярно обновляется.

Ранее мы писали, что ипомею трехцветную добавили в список растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества. За выращивание этого цветка на участке может грозить до двух лет лишения свободы.