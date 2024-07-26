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​В тюменских «приемных» семьях проживают 300 пожилых людей и инвалидов

«Приемные» семьи в Тюменской области: альтернатива пансионатам для пожилых

​В тюменских «приемных» семьях проживают 300 пожилых людей и инвалидов
vk.com/dsr72

Порядка 300 пожилых людей и инвалидов в Тюменской области проживают в «приемных» семьях. Такая форма ухода, при которой пожилые люди и инвалиды получают помощь и заботу в домашней обстановке, реализуется в регионе с 2012 года, сообщают в департаменте соцразвития области.

С начала 2024 года тюменцы приняли в свои семьи 40 новых членов, которым нужны забота и внимание. В семьи могут быть устроены граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с утратой способности к самообслуживанию и передвижению, при отсутствии близких родственников. Для новых членов семьи это бесплатно, а семьи получают ежемесячное денежное вознаграждение.

Желающие создать «приемную» семью или стать ее членом могут обратиться в центр соцобслуживания населения по месту жительства либо к участковому специалисту.

«Изучая опыт коллег из других регионов, можно сказать, что тюменская «приемная» семья имеет право выбора – проживать вместе либо раздельно. Второй вариант востребован и удобен, его выбирает половина семей», – объясняет начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.


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26 июля в 21:28, просмотров: 238, комментариев: 0
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