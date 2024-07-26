Дмитрий Песков назвал уровень рождаемости в стране страшно низким

Коэффициент рождаемости в России находится на очень низком уровне. Сейчас его значение составляет 1,4% ‒ это катастрофически мало для будущего нации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео с выступлением спикера опубликовали в телеграм-канале «Мастерская новых медиа».

«Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне ‒ 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», ‒ сказал Песков на встрече.

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