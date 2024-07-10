Определяем возраст, в котором женщин становится больше мужчин

В России женщины традиционно живут дольше мужчин — в среднем на 10 лет, по информации Минздрава. При этом сильная половина страны чаще всего погибает в 40-60 лет из-за болезни системы кровообращения, то есть инфаркта или инсульта. Однако это не единственная причина, почему женщины превалирует над мужчинами. Когда именно происходит этот переломный момент и как он варьируется в разных регионах — в материале siapress.ru.

Точка невозврата

Демографические изменения влияют на многие аспекты нашей жизни: от экономики и рынка труда до социальной политики и здравоохранения. Понимание этих тенденций помогает лучше прогнозировать будущее и принимать более обоснованные решения на всех уровнях — от государственных программ до личного планирования жизни.

На основе данных из статистики Росстата можно сделать вывод, что в возрастных группах до 30 лет мужчин численно больше, чем женщин.

Переломный момент наступает в группе 30-34 года, когда численность женщин начинает превышать численность мужчин.

С возрастом этот разрыв только увеличивается, достигая максимума в возрастной группе 70 лет и более, где количество женщин более чем в два раза превышает количество мужчин. Эти данные подтверждают, что женщины в России живут значительно дольше мужчин, что особенно заметно в старших возрастных группах.

Где в России мужчинам жить хорошо

Дольше всего сильной половине страны удается продержаться в лидерах по численности на Севере и на Дальнем Востоке, куда чаще всего едут на работу вахтовики. Самым «мужским» регионом в России уже несколько лет считается Чукотка.

«В России преобладание женщин постепенно начинается в 30–40 лет, но в разных регионах эта граница двигается либо вверх, либо вниз. Чем крупнее город и чем он более миграционно привлекательный, тем больше там будет молодых женщин, — подчеркнули в «Фонтанка.ру». — В относительно раннем возрасте женщины начинают перегонять мужчин по численности на Кавказе и в Центральной России. В лидерах — Адыгея, где начиная с 23 лет среди населения женщин становится больше, чем мужчин. В Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае «переломный» возраст — 25 лет, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Тыве и на Алтае — 26 лет, в Москве — 27, чуть больше, чем в Петербурге.

В 2019 году примерно равное соотношение мужчин и женщин зафиксировали в четырех регионах страны: Ямало-Ненецкий автономный округ (мужское население — 49,57%), Камчатский край (49,57%) Чеченская республика (49,06%) и Ханты-Мансийский автономный округ (49,0%), ранее сообщали в «RG.RU» со ссылкой на Росстат.

Другие данные представлены в инфографике «Возраст, с которого женщины численно преобладают над мужчинами, 2019 год», которую подготовили в телеграм-канале «Демография упала».

Самый ранний возраст (26-30 лет): Ставропольский край, Карачаево-Черкессия, Ярославская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Республика Дагестан, Москва и т.д.

Средний возраст (35-40 лет): Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Томская область, Республика Алтай и т.д.

Поздний возраст (45-54 лет): Севастополь, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Магаданская область и Камчатский край.

Слабости мужчин

Минздрав поясняет, что превалирование женщин связано не только с высокой смертностью мужчин из-за сердечно-сосудистых заболеваний, но и с пристрастием к алкоголю, развитием циррозов, язвенных болезней желудка, гипертонической болезнью. Также не стоит забывать о травмах, отравлениях, самоубийствах и несчастных случаях.

Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что женщины в среднем живут гораздо дольше мужчин во всем мире. Одна из причин — качество медицинского обслуживания. В странах с высокими доходами на душу населения люди живут в среднем на 18 лет дольше, чем в странах с низким уровнем достатка, передает «RG.RU».

Вторая причина — гендерная. В частности, женщины чаще заботятся о своем здоровье и меньше употребляют алкоголя.

И, конечно, ВОЗ подчеркивает, что мужчины умирают чаще от неестественных причин.

«Уровень самоубийств среди мужчин на 75 процентов выше, чем у женщин. В ДТП погибает вдвое больше мужчин, чем женщин (с 15-летнего возраста). Преступники убивают в четыре раза больше мужчин, чем женщин. Высокая смертность среди мужчин вызвана и факторами риска, связанными с профессиональной деятельностью», — добавили в «RG.RU».

При этом, причины того, почему в разных регионах женщины начинают преобладать над мужчинами в разном возрасте, кроются не столько в уровне смертности, сколько в особенностях миграции. Гендерная структура миграции, как внутри страны, так и международной, играет важную роль. Например, в некоторых регионах мужчины чаще переезжают на работу в другие места, что влияет на соотношение полов.