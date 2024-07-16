В Госдуму внесли законопроект о бесплатных товарах в магазинах

Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обязать торговые сети оборудовать социальные полки с бесплатными товарами для пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся граждан. В случае принятия инициативы закон может вступить в силу с 2025 года, пишут «Ведомости».

Авторы законопроекта утверждают, что значительная часть продуктов питания в России отправляется в утиль, поскольку покупатели предпочитают свежие товары с неповрежденной упаковкой и привлекательным внешним видом. В пояснительной записке отмечается, что более трети всех продуктов в России становятся отходами, а ежегодный объем пищевых отходов составляет 17 млн тонн, стоимость которых оценивается в 1,6 трлн рублей. В то же время растет объем твердых коммунальных отходов, наибольшую долю в которых составляют продовольственные товары.

Обязательные социальные полки, по мнению депутатов, помогут снизить объемы пищевых отходов и повысить уровень благосостояния социально незащищенных категорий граждан. Продукты, размещаемые на таких полках, должны иметь не истекший срок годности и быть пригодными к употреблению. Правительство определит требования к размещению продуктов и перечень социально незащищенных категорий граждан, которые смогут ими воспользоваться.