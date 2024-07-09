Школу «БиоТехФарма» создадут в Тюмени

В тюменском межуниверситетском кампусе создадут передовую инженерную школу «БиоТехФарма». Губернатор Александр Моор сообщает, что об этом договорились с ведущей отечественной фармацевтической компанией «Биокад».

В сотрудничестве с Тюменским медицинским университетом школа «БиоТехФарма» будет заниматься подготовкой востребованных кадров для медико-фармацевтического кластера региона. В ней будут обучать биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков, биофармацевтов.

Также планируются ещё два направления совместной деятельности – научные исследования, разработка и внедрение новых технологий, рассказал глава региона. Для работы в научно-исследовательских лабораториях кампуса привлекут ведущих учёных. Здесь будут создаваться лекарственные препараты и диагностические тест-системы с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, предполагается открытие GMP-центра в сотрудничестве с ТюмГМУ.

«Сейчас ключевой этап в создании межвузовского кампуса, который мы строим по нацпроекту «Наука и университеты». Вместе с индустриальными партнёрами, научными организациями, студенческим и преподавательским сообществом продолжаем работу над наполнением внутреннего содержания и пространства образовательной площадки», – сообщил губернатор.