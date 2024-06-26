Летом в Тюменской области пройдут 38 масштабных культурных событий

В календарь фестивалей Тюменской области входят 38 самых ярких и масштабных событий региона. Как сообщают в департаменте культуры, в Год семьи все культурные мероприятия рассчитаны на посещение с детьми.

Летняя программа очень насыщена событиями. Тюменцев и гостей области ожидают выставки, ярмарки, гулянья, различные фестивали. Так, в Ишиме пройдет пятая Никольская книжная ярмарка, в Ершово состоится районный фестиваль народной культуры «Безруковский форпост», фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» по традиции пройдет в Тобольске в июле, а главным культурным событием года в Тюменской области станет 15-й фестиваль «Лето в Тобольском кремле».

Совсем скоро Заводоуковск приглашает гостей на третий историко-гастрономический фестиваль «Колмаковский пряник». Праздник состоится 29 июня в Центральном парке города. Организаторы обещают зрелищное создание уникального арт-объекта руками пряничных мастеров Тюменской и Новосибирской областей. Команды проектов «Вари-Играй», «Васильки» и победитель проекта «Битва шефов» выступят на фестивале с кулинарными мастер-классами.

Столица региона тоже удивляет тюменцев масштабными мероприятиями. В начале июня прошел первый тюменский джазовый фестиваль «FABRIC JAZZ». Был дан старт фестивалю национального творчества «ЭтноЛето», мероприятия которого будут проходить по выходным в течение лета на пешеходной улице Дзержинского. Летом в городе состоятся фестиваль «Пикник книг на площади Солнца», национальный татарский праздник «Сабантуй», праздник колокольного звона, фестиваль музыки и искусства «Земля больших людей» и множество других событий.