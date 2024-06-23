Россияне назвали профессии, от которых хотели бы уберечь детей

Дворник, кассир, уборщик — главные страшилки строгих родителей для детей, отказывающихся приносить в дневниках одни пятерки, выяснили исследователи сервиса SuperJob, которые опросили 1600 мам и пап со всей страны. Опрос шел более месяца — с начала мая по начало июня, и затронул жителей 393 населенных пунктов по всей стране.

«Восемь процентов россиян не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По шесть процентов больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По пять процентов считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских», — приводят цифры авторы исследования.

Забавно, что в список нежелательных профессий попала работа блогера, причем неприятие растет: сейчас пять процентов родителей опасаются, что ребенок вырастет блогером, и это на три процентных пункта больше, чем еще в 2020-м.

«Учительской стези не хотели бы для своего ребенка четыре процента, — продолжают авторы опроса. — Еще четыре процента не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По три процента опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. Три процента не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников». Еще три процента опрошенных не хотят видеть своих детей врачами — интересно, что в основном об этом говорят медики.

Отцы чаще хотят уберечь детей от работы в полиции, охране или в госаппарате, матери опасаются, что чада увлекутся тяжелой и грязной работой, став дворниками, уборщиками и грузчиками.