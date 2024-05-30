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​Александр Моор: Счастливая и крепкая семья – фундамент нашего государства

Александр Моор приветствовал участников форум «Мой бизнес. Земля больших семей»

​Александр Моор: Счастливая и крепкая семья – фундамент нашего государства
Фото: admtyumen.ru

29 мая в Тюмени состоялся форум «Мой бизнес. Земля больших семей. День предпринимательства – 2024». Он прошел в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», став площадкой для обсуждения развития семейного предпринимательства области и современных инструментов продвижения бизнеса.

Участников форума приветствовал глава региона Александр Моор, он выступил в ток-шоу «Земля больших семей». Губернатор отметил, что в Тюменской области ежегодно наблюдается рост предпринимательской активности.

«В нашем регионе зарегистрировано почти 75 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и более 122 тысяч самозанятых. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства растет стабильными темпами – у предпринимателей трудятся 366 тысяч наших земляков», – сообщил Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в Тюменской области есть удачные примеры, когда из небольших семейных предприятий вышли крупные холдинги. В таком случае, успех дела зависит прежде всего от преемственности и поддержки со стороны близких.

«Счастливая и крепкая семья – фундамент нашего государства и общества. А успешный бизнес – основа развития экономики», – подчеркнул Александр Моор. Он пожелал всем участникам форума успехов и процветания.


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30 мая в 21:46, просмотров: 178, комментариев: 0
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