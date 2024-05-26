Аккаунты на «Госуслугах» взламывают с помощью старых номеров телефона

Новый способ получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» придумали мошенники: они скупают б/у SIM-карты со старыми телефонными номерами, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence). За последние месяцы его эксперты зарегистрировали уже десяток таких случаев. Проблему создает и то, что взломанные аккаунты часто уже не используются владельцами, потерявшими к ним доступ. «Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе «Госуслуги», крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете», — цитирует издание экспертов DLBI.

Масштаб проблемы — серьезный: по данным аналитиков, порядка 60 процентов поступающих в продажу «симок» привязаны к мобильным номерам, использовавшимся ранее. Защиты от новой схемы мошенничества пока нет.

«Наличие привязки сервисов к мобильному номеру невозможно проконтролировать и отключить на уровне оператора, поэтому номера поступают в продажу в таком виде, в каком пользователи их бросают, — говорит основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян. — При этом самому владельцу восстановить доступ после того, как он лишился номера, практически невозможно».