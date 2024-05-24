В Тюменской области ликвидировано 22 лесных пожара

В Тюменской области в этом году возникло 22 лесных пожара на площади 96 га. Об этом информирует региональный департамент лесного комплекса по данным на 22 мая.

В 2023 году за аналогичный период в регионе был зафиксирован 101 пожар на площади 25 983 га. Следовательно, по сравнению с прошлым годом, количество пожаров снизилось почти в 5 раз, а площадь, охваченная огнем, уменьшилась в 270 раз.

В текущем году, по данным департамента, для тушения возгораний в лесном фонде предусмотрено привлечение 2 720 человек и 1 216 единиц техники. Из них 1 164 человек и 569 единиц техники лесопожарных формирований Тюменской авиабазы. Для патрулирования лесов и видеомониторинга пожарной обстановки используется 54 беспилотных летательных аппарата и 104 камеры наблюдения.

Камеры наблюдения охватывают 76% территории региона. Система видеомониторинга «Лесоохранитель» автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы. Кроме того, для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников.

Напомним, что в Тюменской области с 5 апреля введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено посещение лесов, проведение пожароопасных работ, выжигание сухой травы, разведение костров, использование пиротехнических изделий и пр. Особый противопожарный режим продолжит действовать в регионе до 5 июня.